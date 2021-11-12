الجيش والحشد الشعبي يبحثان تعزيز التعاون المشترك في الطارمية

2021/11/12 | 10:12 - المصدر: السومرية نيوز

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بحث آمر اللواء 12 في الحشد الشعبي جبار زيارة، اليوم الجمعة، مع قيادة فرقة المشاة السادسة الجيش العراقي التابع لقيادة عمليات بغداد الأوضاع الأمنية وتعزيز التعاون لتأمين الطارمية.

وذكرت مديرية الحشد الشعبي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الاجتماع جاء خلال زيارة نظمها آمر اللواء 12 بالحشد جبار زيارة الى مقر اللواء المشاة التاسع و الخمسين قيادة فرقة المشاة السادسة جيش عراقي التابع لقيادة عمليات بغداد، القوة الماسكة المشتركة في قضاء الطارمية، و كان في استقباله العقيد الركن علاء حميد عزيز آمر اللواء ٥٩ جيش عراقي".

وأضاف ان "الزيارة جاءت لغرض تعزيز التعاون بين القوات العسكرية ضمن قواطع المسؤولية و الحفاظ على المنجزات التي تحققت في قضاء الطارمية و منع حدوث الخروقات الأمنية".

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