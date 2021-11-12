2021/11/12 | 10:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تمكن جهاز الامن الوطني، الجمعة، من القاء القبض على اثنين من تجار المخدرات في بغداد.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر الجهاز في بيان مقتضب مع فيديو، تلقى "ناس" نسخة منه، (12 تشرين الثاني 2021)، ان "اثنين من تجار المخدرات وقعا بقبضة الأمن الوطني في بغداد، وبحوزتهما (٩) كغم من المخدرات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو: الأمن الوطني يطارد اثنين من تجار المخدرات في شوارع بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو: الأمن الوطني يطارد اثنين من تجار المخدرات في شوارع بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).