بيان من الرافدين بخصوص المتلكئين عن تسديد القروض

2021/11/12 | 10:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، ما وصفهم بالمتلكئين لتسديد ما بذمتهم من مبالغ القروض.وقال المصرف في بيان مقتضب، إنه “على المتلكئين مراجعة فروع المصرف لتسديد المبالغ المترتبة بذمتهم، لا سيما أصحاب الشقق في مجمع بسماية السكني”.

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