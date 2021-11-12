بايدن يوقع تشريعاً يفرض قيوداً على شركات اتصالات صينية

2021/11/12 | 10:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن تشريعا يمنع شركات اتصالات وتكنولوجيا صينية من الحصول على ترخيص إن كانت تمثل تهديدا أمنيا.

وبحسب وسائل اعلام اميركية يمنع التشريع شركات مثل هواوي و(زد.تي.إي) الصينية والتي يمكن أن تمثل تهديدا أمنيا، من تلقي تراخيص معدات جديدة من الهيئات التنظيمية الأمريكية.



ويُعد التشريع أحدث مسعى من قبل الحكومة الأمريكية لكبح جماح شركات الاتصالات والتكنولوجيا الصينية.

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