2021/11/12 | 10:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحوزتهما 9 كغم منها..هكذا أطاح الأمن الوطني بتاجري مخدرات في بغداد (فيديو)

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