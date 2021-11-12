الإطار التنسيقي يكشف عن خطوته التصعيدية الجديدة

2021/11/12 | 10:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف الإطار التنسيقي، اليوم الجمعة، عن خطوته التصعيدية الجديدة الذي سيتخذها قريبا.

وقالعضو الإطار التنسيقي كاطع الركابي في حديث تابعته (بغداد اليوم)، إن "المصادمات التي حصلت هي ليست منخطوات الإطار التنسيقي، فالتظاهرات كانت سلمية والتجاوز الذي حصل كان من القوات الأمنية".

واضاف الركابي أن "الإطار يتبنى التظاهرات ليظهر للحكومة ومفوضية الانتخابات والعالم، أن هناك احتجاجا على نتائجالانتخابات، ولكن التصعيد الأخير كان من طرف الحكومة، وهي من يجب أن تحاسب"، مؤكدا أن "الإطار يمتلك أدلة دامغةتثبت تزوير الانتخابات، لذا فإن الخطوة المقبلة هي التوجه الى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ولن يكتفي بالتظاهرات".

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