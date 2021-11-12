الاكوادور تعزز آمالها بالتغلب على فنزويلا ... وبيرو تكرم ضيافة بوليفيا بثلاثية بتصفيات امريكا اللاتينية المؤهلة لمونديال قطر

2021/11/12 | 10:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ حقق المنتخب الاكوادوري فوزا ثمينا على ضيفه الفنزويلي (1-0)في افتتاح الجولة الـثالثة عشرة لتصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.وعزز المنتخب الإكوادوري موقعه في المركز الثالث، رافعا رصيده إلى 20 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام نظيره الكولومبي، الذي خسر امام المنتخب البرازيلي لحساب نفس الجولة.وحسم المنتخب الإكوادوري المباراة لصالحه بهدف، سجله بييرو هينكابي في الدقيقة 41.وتجمد رصيد فنزويلا عند 7 نقاط في المركز العاشر (الأخير)، بعدما منيت بالهزيمة الثانية على التوالي، وهي العاشرة لها خلال 13 مباراة خاضتها بالتصفيات، حتى الآن.وفي مباراة اخرى استعاد منتخب بيرو نغمة الانتصارات بفوزه الكبير (3-0) على نظيره البوليفي.وحسم المنتخب البيروفي المباراة تماما في شوطها الأول من خلال 3 أهداف سجلها جانلوكا لابادولا وكريستيان كويفا وسيرخيو بينيا في الدقائق 9 و31 و40.وعرقل المنتخب البيروفي صحوة نظيره البوليفي في التصفيات الحالية وألحق به الهزيمة الثقيلة بعد انتصارين متتاليين.وتجمد رصيد المنتخب البوليفي عند 12 نقطة، وتراجع للمركز التاسع "قبل الأخير" بجدول التصفيات بفارق الأهداف فقط خلف باراغواي./انتهى9

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