2021/11/12 | 10:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ حقق المنتخب الإسباني، انتصارًا ثمينًا بهدف دون رد، على نظيره اليوناني، امس الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2022.سجل هدف المباراة الوحيد، بابلو سارابيا، من ركلة جزاء في الدقيقة 25.ورفع منتخب إسبانيا رصيده إلى 16 نقطة في صدارة المجموعة الثانية، مستغلًا تعثر السويد، فيما تجمد رصيد اليونان عند 9 نقاط في المركز الثالث.وفي مباراة اخرى حقق منتخب ألمانيا فوزا كاسحا على ضيفه ليشتنشتاين (9-0).جاءت أهداف المانشافت عن طريق كل من: إلكاي جوندوجان (ركلة جزاء)، دانيال كوفمان (هدف عكسي)، ليروي ساني "ثنائية"، ماركو رويس، توماس مولر "ثنائية" وريدل باكو، في الدقائق 11، 20، 22، 23، 49، 76، 80 و86، قبل أن يتم ماكسيميليان جوبيل حفل الأهداف بهدف عكسي، في الدقيقة 89.وعزز الفوز صدارة ألمانيا للمجموعة العاشرة، بوصولها للنقطة 24، بعدما ضمنت التأهل مبكرا في وقت سابق، بينما واصلت ليشتنشتاين تذيل الترتيب بنقطة واحدة./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسبانيا تعبر اليونان ... والمانيا تمطر شباك ليشتنشتاين بتسعة اهداف بالتصفيات الاوروبية المؤهلة لكأس العالم) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسبانيا تعبر اليونان ... والمانيا تمطر شباك ليشتنشتاين بتسعة اهداف بالتصفيات الاوروبية المؤهلة لكأس العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).