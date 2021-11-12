الصحة تحذر من مخاطر أكياس النايلون

2021/11/12 | 10:20 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حذرت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، من مخاطر استعمال أكياس النايلون، مشيرة إلى تأثيراتها المضرة بالإنسان والبيئة.وقال وكيل الوزارة توفيق وليد في تصريح صحفي، إن “أغلب دول العالم المتقدمة بدأت باستعمال الأكياس الورقية، ونبذ الأكياس النايلون لما لها من تأثيرات سيئة ليس فقط على الإنسان بل على البيئة وزيادة التلوث”.وأضاف وليد أنه “بالنسبة لمخاطر الأمراض السرطانية والأمراض الأخرى المؤثرة عليها فوزارة الصحة تدرس ذلك بالتعاون مع وزارة البيئة، لغرض توعية المواطنين للحد من استعمالها”.

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