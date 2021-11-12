الجيش والحشد الشعبي يجتمعان لمنع الخروقات الأمنية في الطارمية

2021/11/12 | 10:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بحث آمر اللواء 12 في الحشد الشعبي جبار زيارة، اليوم الجمعة، مع قيادة فرقة المشاة السادسة الجيش العراقي التابع لقيادة عمليات بغداد الأوضاع الأمنية وتعزيز التعاون لتأمين الطارمية.وذكرت مديرية الحشد الشعبي […]

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