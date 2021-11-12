2021/11/12 | 10:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني توقعت الانواء الجوية في اقليم كردستان، سقوط زخات مطر وتساقط ثلوج في مناطق شرقي وشمالي الاقليم.وذكرت الانواء في بيان ان “السماء ستكون اليوم الجمعة غائمة جزئيا مع سحب مطيرة وفرصة لسقوط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زخات مطر وتساقط ثلوج في كردستان المركز الخبري الوطني.

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