اغتيال منتسب لجهاز الاستخبارات في قضاء الزبير

2021/11/12 | 10:26 - المصدر: قناة التغيير

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اغتال مسلحان مجهولان منتسبا امنيا في حي الخطوة بقضاء الزبير غربي البصرة.

وذكرت مصادر امنية ان منتسبا يعمل في استخبارات الداخلية من مواليد 1975 اغتيل من قبل مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية في أثناء قيادته لمركبته من نوع (تويوتا_ جكسارة)، فيما تمكن المسلحان من الهروب إلى جهة مجهولة بعد أن قاما باغتيال المنتسب بإطلاق الرصاص عليه واردوه قتيلا.

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