بالفيديو.. لحظة الامساك بتاجرين للمخدرات بعد محاصرتهما في بغداد

2021/11/12 | 10:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن جهاز الامن الوطين، الجمعة، اعتقال تاجرين للمخدرات في بغداد.

وذكر الجهاز في توضيح مقتضب تلقى NRT عربية نسخة منه (12 تشرين الثاني 2021)، ان "العملية اسفرت عن اعتقال شخصين بتهمة الاتجار في المخدرات وتم ضبط 9 كغم من المخدرات بحوزتهما".

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