2021/11/12 | 10:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتبر أوروبا المنطقة الوحيدة التي تشهد زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات، بينما يشهد باقي العالم انخفاضًا في أعداد المصابين.سجلت ألمانيا رقمًا قياسيًا جديدًا مع أكثر من 50 ألف إصابة يومية جديدة الخميس، بينما تواصل أوروبا الشرقية مواجهة ارتفاع حاد في عدد الحالات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألمانيا تسجل رقما قياسيا لإصابات كورونا بأكثر من 50 ألف حالة في يوم واحد) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألمانيا تسجل رقما قياسيا لإصابات كورونا بأكثر من 50 ألف حالة في يوم واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).