تصريحات قرداحي تكلف لبنان…300 مليون دولار حتى الآن

2021/11/12 | 10:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن خسائر الاقتصاد اللبناني بسبب الأزمة الناجمة عن تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، بلغت نحو 300 مليون دولار حتى الآن وفقاً لتقديرات غير رسمية.

وحسب التحليل فإن المزارعين اللبنانيين تكبدوا خسائر بنحو 97 مليون دولار، حيث لا تزال حاويات الشحن اللبنانية تنتظر على الحدود الأردنية السعودية، والكثير منها يحمل الخضروات والفواكه.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تمنع فيها السعودية البضائع اللبنانية، إذ أعلنت في أبريل (نيسان) حظراً مماثلاً، بعد كشف محاولة لتهريب المخدرات في شحنات فاكهة.

واندلعت الأزمة بسبب تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، الذي قال إن المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن “يدافعون عن أنفسهم”.

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