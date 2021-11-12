السعودية تجنس عدداً من الكفاءات المتميزة

2021/11/12 | 10:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السعودية أمس الخميس، تجنيس عدد من أصحاب الخبرات المميزة، في أول دفعة من نوعها، بعد قرار تجنيس الكفاءات، لتعزيز التنمية ودعم التحول الاقتصادي والتنموي الذي تشهده.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن موافقة ملكية صدرت على تجنيس عدد من المميزين، من أصحاب الكفاءات والخبرات والتخصصات النادرة، على ضوء الأمر الملكي السابق “بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية، والطبية، والعلمية، والثقافية، والرياضية، والتقنية، بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على المملكة في المجالات المختلفة، تماشياً مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين”.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” اليوم، أن أبرز الحاصلين على الجنسية السعودية الجدد، هم مختار عالم، خطاط كسوة الكعبة المشرفة وشيخ خطاطي مكة، والمؤرخ الدكتور أمين سيدو، والباحث الدكتور محمد البقاعي، والمؤرخ الدكتور عبد الكريم السمك، وسمعان العاني، أحد أبرز رواد الإخراج المسرحي.

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