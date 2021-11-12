2021/11/12 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ميرهان_فؤاد تربّيتُ في أسرةٍ متوسطة الحال في منطقةٍ ريفيةٍ لا تصادق فيها الفتياتُ الشبانَ أبدًا.



فنحن عائلةٌ محافظة، تُزوّج فتياتها زواجَ الصالونات.



بدأ الحديث عن الزواج في سنّ التاسعة عشرة حينما كنتُ لا أزال طالبةً في الجامعة.



تقدّم لخطبتي شابٌ من أقارب أمي لم أكن رأيته أو عرفته من قبل، فرفضتُ الفكرة من بابها لأسبابٍ عدّة، أوّلها أني لم أُرد الزواج أساسًا، فكلّ تجارب النساء من حولي وأولاهنّ كانت سيئة، لكنهنّ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل تعرفين معنى أن تكوني مطلقةً في سنّ ال 26؟ - ميرهان فؤاد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل تعرفين معنى أن تكوني مطلقةً في سنّ ال 26؟ - ميرهان فؤاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).