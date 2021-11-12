التعليم تحدد معايير الاعتراف بجامعات الخارج وتكشف عدد الزمالات الدراسية

2021/11/12 | 10:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حدّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، معايير الاعتراف بجامعات الخارج، فيما أكدت وجود توسع في نظام المنح والزمالات الدراسية الممنوحة الى العراق.وقال مدير عام دائرة البعثات والعلاقات الثقافية في […]

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