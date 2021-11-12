طقس العراق: منخفض جوي يزعزع الأجواء ويبتعد شرقًا

2021/11/12 | 10:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تشير تطورات الطقس، اليوم الجمعة، الى ان المنخفض الجوي في الطبقات العليا المؤثر حالياً أخذ بالابتعاد شرقاً.وذكر المتنبئ الجوي صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك :”التصعيد الرطب كما يلاحظ […]

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