2021/11/12 | 10:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور..الثلوج تغطي شوارع الحاج عمران في اربيل

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