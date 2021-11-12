تصعيد طلابي.. احتجاجات واسعة للمطالبة باعطاء الدور الثالث للدراسات الأولية

2021/11/12 | 10:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادشهدت عدد من محافظات البلاد، اليوم الجمعة، احتجاجات طلابية واسعة للمطالبة باعطاء الدور الثالث للدراسات الأولية.وقال مراسل (بغداد اليوم )، ان "عددا من محافظات البلاد شهدت صباح اليوم تظاهرات طلابية غاضبة و تصعيد للمطالبة بإعطاء دور ثالث للدراسات الأولية".واضاف ان المظاهرات بدأت منذ أكثر من اسبوع ولا استجابة لمطالب الطلاب.واشار الى ان الطلبة المتظاهرين كشفوا عن جملة من الاسباب ادت الى رسوب عدد كبير منهم من بينها:

١-اصابة عدد كببر من الطلبة بكوفد ١٩ مما تسبب عدهم حضورهم للامتحان في احد الدورين .٢-الفترة بين الدور الاول و الثاني كانت ١٠ ايام فقط والمتعارف عليه منذ سنوات انها ٣ شهور. ٣-عدد كبير من الطلبة هذا العام فقدوا ذويهم ومن افراد عائلتهم اثناء الجائحة.٤-عدم سير العملية العلمية بشكل جيد لان التعليم طيلة العام كان الكترونياً ٥-قلة الدراية بالنظام التعليمي الجديد من قبل الكوادر التدريسية ٦- التعليم كان الكترونياً طيلة العام حتى فوجأ الطلبة بأن الامتحانات ستكون حضورية.

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