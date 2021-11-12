2021/11/12 | 10:55 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بحوزتهما (٩) كغم من المخدرات.. تاجران يقعان بقبضة الأمن الوطني في بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: hRI7Wzy22qY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بحوزتهما (٩) كغم من المخدرات.. تاجران يقعان بقبضة الأمن الوطني في بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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