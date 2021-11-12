2021/11/12 | 10:55 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: pWB7sEw7JaQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أحمد الياسري : القوى المعترضة تمثل انسداد الحاصل في العملية السياسية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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