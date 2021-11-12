2021/11/12 | 10:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هدد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بوقف نقل إمدادات الغاز والبضائع عبر بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.

يأتي ذلك، على خلفية تصاعد أزمة المهاجرين على الحدود البيلاروسية مع بولندا وليتوانيا دول محاذية أخرى، وبالتزامن مع تلويح رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بأن أوروبا ستفرض المزيد من العقوبات على نظام لوكاشينكو.



وقال لوكاشينكو إن مينسك تقدم التدفئة لأوروبا وهم يهددون بغلق الحدود، متسائلاً: ماذا سيحدث لو قطعنا الغاز عنهم؟.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيلاروسيا تهدد الاتحاد الاوربي وتلوح بقطع الغاز والبضائع) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيلاروسيا تهدد الاتحاد الاوربي وتلوح بقطع الغاز والبضائع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).