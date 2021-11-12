تراجع اسعار النفط في الاسواق العالمية بسبب الدولار

2021/11/12 | 11:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، ومحت مكاسب حققتها في الجلسة السابقة، مع مواصلة الدولار ارتفاعه بفضل رهانات على أن المركزي الأمريكي سيقدم خططا لرفع أسعار الفائدة من أجل كبح التضخم.وانخفضت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بواقع 26 سنتا، بما يعادل 0.3 بالمئة، إلى 81.33 دولار للبرميل، بحلول الساعة 01:28 بتوقيت غرينتش، […]

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