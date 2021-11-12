2021/11/12 | 11:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قالت شركة الخطوط الجوية البيلاروسية “بيلافيا”، الجمعة، إنها لن تسمح لمواطني العراق وسوريا واليمن برحلات جوية من تركيا، اعتباراً من 12 نوفمبر، بناء على طلب أنقرة.وتشهد الحدود البولندية – البيلاروسية، على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيلاروسيا تصدر قراراً جديدًا يخص المهاجرين العراقيين المركز الخبري الوطني.

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