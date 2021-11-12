2021/11/12 | 11:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني غرق يخت كان يحمل على متنه قرابة 10 مهاجرين ليلة أمس الخميس في بحر “إيجه” في تركيا.وأبحر اليخت من السواحل التركية متوجهاً صوب إيطاليا ضمن موجة الهجرة غير الشرعية التي يشهدها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مأساة جديدة لأسرة كردية مهاجرة..



غرق امرأة في بحر “إيجه” المركز الخبري الوطني.

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