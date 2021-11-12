تحركات في بغداد وأربيل لإنقاذ اللاجئين على حدود أوروبا

2021/11/12 | 11:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال دبلوماسي عراقي إنّ الحكومة شكّلت خليّة عمل طارئة من وزارتي الخارجية والهجرة وممثلين عن حكومة إقليم كردستان، لمعالجة أزمة المهاجرين العراقيين على حدود بيلاروسيا.

واوضح إن اللجنة ستعمل على إعادتهم جوا إلى العراق، مشيراً الى ان هناك مساع لإيصال الاحتياجات الأساسية إليهم.



ولفت الى ان هؤلاء المهاجرين هم ضحايا شركات سياحة وشبكات تهريب تنشط في عدة دول مقابل مبالغ مالية، ونحن نسعى لكشفهم وملاحقتهم قانونيا.



وكشف عن أنّ الموجة الحالية من المهاجرين هي الأكبر التي تخرج من العراق منذ اجتياح تنظيم داعش البلاد عام 2014، لكنه أكد في الوقت ذاته أن أغلب المهاجرين يقدمون روايات وقصصا غير حقيقية عن وضعهم بالعراق، ضمن مساعي الحصول على حق اللجوء والإقامة.

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