بيلاروسيا توقف استقبال العراقيين القادمين عبر تركيا

2021/11/12 | 11:40 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

قالت شركة الخطوط الجوية البيلاروسية “بيلافيا”، الجمعة، إنها لن تسمح لمواطني العراق وسوريا واليمن برحلات جوية من تركيا، اعتباراً من 12 نوفمبر، بناء على طلب أنقرة.

وتشهد الحدود البولندية – البيلاروسية، على وجه الخصوص، توترا بعد أن توجه آلاف المهاجرين “غير الشرعيين” نحوها، في محاولة عبورها في اتجاه بولندا، الأمر الذي عززت معه قوات حرس الحدود البولندية موقفها بنشر آلاف من الجنود الإضافيين، لمنع المهاجرين من اجتياز حدودها.

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