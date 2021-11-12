طيران القوة الجوية يدمر 8 أوكار للإرهابيين في جبال حمرين

2021/11/12 | 11:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعدمَّر طيران القوة الجوية، اليوم الجمعة، ثمانية أوكار للإرهابيين في سلسلة جبال حمرين.وذكر بيان خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "بإشراف قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذ طيران القوة الجوية ثماني ضربات في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى"، مشيراً الى أن "الضربة أسفرت عن تدمير ثمانية أوكار للإرهابيين".

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