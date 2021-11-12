2021/11/12 | 11:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني شنّت المقاتلات الحربية العراقية، اليوم الجمعة، ضربات جوية استهدفت بها مواقع لتنظيم داعش في سلسلة جبال حمرين التي تربط بين ثلاث محافظات عراقية كركوك وصلاح الدين وديالى.وقالت خلية الإعلام الأمني في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سلسلة غارات جوية “مدمرة” تستهدف أوكار داعش بجبال حمرين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلسلة غارات جوية “مدمرة” تستهدف أوكار داعش بجبال حمرين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلسلة غارات جوية “مدمرة” تستهدف أوكار داعش بجبال حمرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).