الشتاء يدخل بقوة.. فرص هطول الأمطار تشمل معظم مناطق العراق

2021/11/12 | 11:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تشير التنبؤات الجوية، الجمعة، إلى بدء موسم الشتاء رسمياً في مناطق العراق خلال الاسبوع القادم مع فرص للأمطار تشمل معظم مناطق العراق.

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وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية في تدوينة، تابعها "ناس"، (12 تشرين الثاني 2021)، إن "هناك منخفضاً في الطبقات العليا يؤثر حاليا على الاجواء وأخذ بالابتعاد شرقا، كما أن التصعيد الرطب يقع يمين المنخفض باتجاه ايران وشمال شرق العراق، فيما الجانب الايسر هناك رياح هابطة جافة".

وأضاف أن "الامطار اليوم الجمعة تشمل السليمانية وشرق كركوك ومناطق شرق وشمال شرق اربيل وتنتهي فرص الامطار خلال ساعات النهار"، مبينا أن "الثلوج متوقعة على مرتفعات شمال شرق اربيل ".

وتابع، "تستقر الرياح في عموم المدن على الاتجاه الشمالي الغربي مع برودة نسبية خصوصا خلال ساعات الصباح والليل".

وأشار إلى أنه "خلال منتصف الاسبوع سيندفع منخفض جوي من شرق اوربا في الطبقات العليا ويسبب امطارا متفاوتة الشدة على شكل زخات مصحوبة بالبرق والرعد".

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