2021/11/12 | 11:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوة الجوية تنفذ ثماني ضربات بسلسلة جبال حمرين..هذه نتائجها

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