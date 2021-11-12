طائرات القوة الجوية العراقية تدمر ثمانية اوكار لداعش في حمرين

2021/11/12 | 11:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / دمرت طائرات القوة الجوية العراقية ، ثمانية اوكار لداعش الارهابي في سلسلة جبال حمرين.وقالت خلية الاعلام الامني في بيان : "باشراف قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذ طيران القوة الجوية ثماني ضربات في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى ، اسفرت عن تدمير ثمانية اوكار للارهابيين"./ انتهى

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