الحبس ثلاثة اشهر لشاب ارتدى بدلة عروس في كربلاء

2021/11/12 | 11:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء / نينا / اصدرت محكمة جنايات كربلاء حكما بالحبس لمدة ثلاثة اشهر على شاب ارتدى بدلة عروس في موكب زفاف في احد شوارع محافظة كربلاء المقدسة .وقال مصدر قضائي :" ان الحكم جاء بحسب قانون حفظ قدسية كربلاء الذي اقره مجلس المحافظة والذي يمنع اقامة اي نشاط او ممارسة تؤدي الى هتك حرمة المدينة المقدسة "./ انتهى

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