2021/11/12 | 11:53 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دمَّر طيران القوة الجوية، اليوم الجمعة، ثمانية أوكار تابعة لداعش، في سلسلة جبال حمرين.وذكر بيان خلية الإعلام الأمني، أنه “بإشراف قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذ طيران القوة الجوية ثماني ضربات في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى”، مشيراً الى أن “الضربة أسفرت عن تدمير ثمانية أوكار للإرهابيين”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طيران القوة الجوية يدمر 8 أوكار لـ “داعش” في سلسلة جبال حمرين عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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