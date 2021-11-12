2021/11/12 | 11:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، الجمعة، قيام وزارة الصحة بالتوقيع على العقد الخاص بإنشاء مستشفى الشطرة العام في محافظة ذي قار.وبين الغزي، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يتعاقد مع شركة أردنية لانشاء مستشفى الشطرة المركز الخبري الوطني.

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