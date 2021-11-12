الأمن الوطني يلقي القبض على شخصين بحوزتهم 9 كغم من المخدرات

2021/11/12 | 12:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القى جهاز الأمن الوطني القبض على تاجري مخدرات في بغداد وبحوزتهما تسعة كيلوغرامات من المخدرات.

ونشر الجهاز مقطع مصور يظهر العملية الأمنية التي تم بموجبها اعتقال المتهمين الاثنين وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة ونشر جهاز الامن الوطني اعترافات المذنبين بضلوعهم ببيع الحبوب المخدرة في العاصمة.

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