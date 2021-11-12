2021/11/12 | 12:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نفى زوج ابنة الفنانة سهير البابلي، كل ما تم تداوله عبر السوشيل ميديا، حول زيارة المطرب العراقي كاظم الساهر لوالدة زوجته في المستشفى، مؤكداً أنّ الزيارة ممنوعة ولم يزرها أحد نظراً لمنع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ما حقيقة زيارة كاظم الساهر لسهير البابلي بالمستشفى؟ المركز الخبري الوطني.

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