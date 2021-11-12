مسؤول إيراني: 3.5 مليار دولار من أموالنا المحتجزة عادت رغم العقوبات

2021/11/12 | 12:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس وكالة أنباء "إرنا" الرسمية

الإيرانية، على نادري، اليوم الجمعة،

أن دولة (لم يسمها) قامت بالإفراج عن

أموال إيرانية محتجزة لديها.

وحسب ما نشره عبر حسابه بموقع التواصل

الاجتماعي تويتر، قال نادري

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