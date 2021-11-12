بعد مطاردة في شوراع بغداد.. الامن الوطني يعتقل اثنين من تجار المخدرات (فيديو)

2021/11/12 | 12:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن جهاز الامن الوطني، الجمعة، من

القاء القبض على اثنين من تجار المخدرات

في بغداد.

وذكر الجهاز في بيان مقتضب مع تسجيل

مصور، تلقته وكالة نون الخبرية، ان

"اثنين من تجار المخدرات وقعا بقبضة

الأمن ال

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