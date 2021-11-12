توجيه من الصحة إلى دوائرها كافة.. استعدوا لموجة وبائية رابعة

2021/11/12 | 12:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجهت وزارة الصحة، الجمعة، دوائرها كافة إلى الاستعداد اللازم لموجة وبائية رابعة.

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