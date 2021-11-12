2021/11/12 | 12:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت وزارة الصحة، توجيهاً بشأن زيادة عدد الاصابات بفيروس كورونا.

التالي

منذ 18 ساعة

التعليم تتخذ سلسلة قرارات بشأن الدراسة في الخارج

منذ 20 ساعة

الكمارك تضبط شاحنات مخالفة في المنطقة الشمالية

منذ 20 ساعة

بالوثيقة..



تربية الانبار تحدد موعد عودة الدوام الحضوري

منذ 20 ساعة

الصحة تسجل 863 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ يومين

اعادة 12 إرسالية مخالفة للمواصفات إلى الجانب الإيراني

منذ يومين

الصحة تسجل 915 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ يومين

بالوثيقة..



التربية تصدر تعليمات قرار إلغاء تنويع التعليم “الاحيائي والتطبيقي”

منذ يومين

تحرك لشمول جميع مخيمات النازحين بالمنحة المالية المقدمة من الوقف السني

منذ يومين

بيلاروسيا تدفع المهاجرين العراقيين نحو غابات ليتوانيا

منذ 3 أيام

التربية تحدد سنوات الرسوب في المدارس المسائية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. توجيه من الصحة بشأن زيادة عدد الاصابات بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. توجيه من الصحة بشأن زيادة عدد الاصابات بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).