2021/11/12 | 12:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة ، فيما توقعت استمرار الانخفاض في درجات الحرارة.وذكر بيان للهيئة، أن “طقس البلاد يوم غد السبت، في عوم البلاد سيكون صحواً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، ، أما الرياح فستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س”.وأشار الى […]

ظهرت المقالة الانواء الجوية: استمرار في انخفاض درجات الحرارة أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانواء الجوية: استمرار في انخفاض درجات الحرارة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانواء الجوية: استمرار في انخفاض درجات الحرارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).