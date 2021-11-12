2021/11/12 | 12:24 - المصدر: الايام نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة ، فيما توقعت استمرار الانخفاض في درجات الحرارة.
وذكر بيان للهيئة، أن “طقس البلاد يوم غد السبت، في عوم البلاد سيكون صحواً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، ، أما الرياح فستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س”.
وأشار الى […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانواء الجوية: استمرار في انخفاض درجات الحرارة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكر بيان للهيئة، أن “طقس البلاد يوم غد السبت، في عوم البلاد سيكون صحواً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، ، أما الرياح فستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س”.
وأشار الى […]
ظهرت المقالة الانواء الجوية: استمرار في انخفاض درجات الحرارة أولاً على الايام نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانواء الجوية: استمرار في انخفاض درجات الحرارة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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