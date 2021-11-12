2021/11/12 | 12:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قضت محكمة كويتية بإلغاء قرار هيئة القوى العاملة بالبلاد بخصوص إذن العمل الخاص بالوافدين الذين تخطوا سن الـ 60 عاما.وحسب جريدة القبس الكويتية فقد ألغت المحكمة الكلية بالكويت قرار هيئة القوى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حكم قضائي كويتي يخص الوافدين إليها المركز الخبري الوطني.

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