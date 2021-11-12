بعد “مزحة” زواج المثليين بكربلاء..الحبس ثلاثة اشهر لأحدهم

2021/11/12 | 12:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اصدرت محكمة جنايات كربلاء حكما بالحبس لمدة ثلاثة اشهر على شاب ارتدى بدلة عروس في موكب زفاف في احد شوارع محافظة كربلاء المقدسة .وقال مصدر قضائي :” ان الحكم جاء بحسب […]

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