2021/11/12 | 12:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة الصحة، الجمعة، من مخاطر استعمال أكياس النايلون، وتأثيراتها على الإنسان والبيئة.

وقال وكيل الوزارة توفيق وليد، في تصريح تابعه NRT عربية (12 تشرين الثاني 2021)، إن "أغلب دول العالم المتقدمة بدأت باستعمال الأكياس الورقية، ونبذ الأكياس النايلون لما لها من تأثيرات سيئة ليس فقط على الإنسان بل على البيئة وزيادة التلوث".

وأضاف وليد أنه "بالنسبة لمخاطر الأمراض السرطانية والأمراض الأخرى المؤثرة عليها فوزارة الصحة تدرس ذلك بالتعاون مع وزارة البيئة، لغرض توعية المواطنين للحد من استعمالها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تطلق تحذيرا بشان استخدام أكياس النايلون) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تطلق تحذيرا بشان استخدام أكياس النايلون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).