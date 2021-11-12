ماحقيقة توقف المفاوضات بين الحزبين الكرديين بسبب رئاسة الجمهورية

2021/11/12 | 12:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_السليمانيةوضح عضو مجلس النواب المنحل عن الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، اليوم الجمعة، حقيقة توقف المفاوضات بين الحزبين الكرديين اليكتي والبارتي بسبب منصب رئاسة الجمهورية.

وقال آلي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "وجود وفد من الاتحاد الوطني وآخر من الديمقراطي الكردستاني في بغداد بمفردهما، لايعني التفاوض، وانما هو تبادل وجهات النظر".

وأضاف أن "الحوار الحقيقي يبدأ بعد إعلان نتائج الانتخابات بشكل رسمي والتصديق عليها من قبل المحكمة الاتحادية"، نافيا "انهيار المفاوضات بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، على خلفية استمرار الخلاف على رئاسة الجمهورية".

وكانت وسائل إعلام قد أشارت لانهيار المفاوضات بين الحزبين الكرديين، بسبب استمرار الخلاف على منصب رئاسة الجمهورية، الأمر الذي جعل كل حزب يفاوض لوحده في بغداد.

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