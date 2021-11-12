طقس صحو الى غائم .. وممطر في بعض مناطق البلاد خلال الايام الاربعة المقبلة

2021/11/12 | 12:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الجمعة، عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الايام الاربعة المقبلة .وذكرت الهيئة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" أن طقس البلاد يوم غد السبت، في عموم البلاد سيكون صحواً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، ، والرياح ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س".وأشارت الى:" أن الطقس يوم الأحد المقبل سيكون صحواً الى غائم جزئيا في المنطقة الوسطى ،وصحواً في المنطقة الشمالية ،وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية .ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية والجنوبية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س في عموم المناطق".وأضافت:" أن طقس الاثنين المقبل من المتوقع ان يكون غائماً جزئياً الى غائم ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى .و في المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحواً مع قطع من الغيوم ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون طقس يوم الثلاثاء صحواً في المنطقة الوسطى وغائماً ممطراً في المنطقة الشمالية مع انخفاض بدرجات الحرارة ،و في المنطقة الجنوبية سيكون غائماً جزئياً"./انتهى7

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