الخطوط الجوية العراقية تسير 39 رحلة داخلية وخارجية غدا السبت

2021/11/12 | 12:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية انها ستسير 39 رحلة ، 15 منها داخلية و24 رحلة خارجية ، يوم غد السبت الثالث عشر من تشرين الثاني ، من والى مطارات البلاد ./ انتهى

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